– "Зенит" – флагман нашего футбола. В "Краснодаре" были спады: не хватало скамейки, везения. Моментами "Зенит" был объективно лучше. И сейчас они сильнее многих команд. Причем "Зенит" может позволить себе вольности с командами из нижней части таблицы, но с конкурентами всегда играет на полную силу. Практически не допускает ошибок, – цитирует Синицына "Metaratings".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги, перед матчем пятнадцатого тура с "Краснодаром", "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице. На их счету 36 очков, ближайшим преследователем является "Ростов" (29 очков), который вчера обыграл на выезде "Ахмат" со счетом 2:1. На третьем месте идет ЦСКА (29 очков), добывший вчера три очка в игре с "Локомотивом" (1:0). У "Спартака" тоже 29 очков, но игра в запасе, как у "Зенита". Красно-белые сегодня примут на своем поле "Торпедо". "Краснодар" же примет "Зенит" – стартовый свисток их матча раздастся в 19:30 по московскому времени.
Андрей Синицын: "Зенит" – флагман нашего футбола, нет предпосылок, чтобы его сместить
Экс-голкипер "Краснодара" Андрей Синицын поделился мнением об интриге в РПЛ и "Зените", который лидирует в турнирной таблице.
Фото: ФК "Краснодар"