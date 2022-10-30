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Магкеев – об эпизоде с Зайнутдиновым: это удаление, решение судьи повлияло на дальнейший ход игры

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев высказался об эпизоде с неудалением футболиста ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: "Локомотив"
"Эпизод с моим участием, когда игрок ЦСКА мог получить красную карточку? Не хотелось бы обсуждать судейство, это не моя тема, но, на мой взгляд, это удаление. Повлияло ли это решение на дальнейший ход игры? Думаю, да", — цитирует Магкеева ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в концовке первого тайма. Зайнутдинов, который уже получил желтую карточку на 12-й минуте встречи, ткнул рукой в лицо Магкееву, но арбитр матча Артем Любимов не стал показывать защитнику "армейцев" вторую желтую.

Московское дерби 15-го тура Российской Премьер-лиги завершилось победой ЦСКА со счетом 1:0 – на 22-й минуте ворота Маринато Гильерме поразил Хесус Медина.


Магкеев Локомотив ЦСКА Зайнутдинов
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