"Моя бейсболка с дельфином? После финала Кубка России наш фотограф забрал и не отдает мне ее. Говорит, жена ходит в ней. Стал меньше падать в штрафной соперника? Да нет — стараюсь так же падать и симулировать", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Отметим, часть болельщиков называет нападающего красно-белых дельфином из-за его нырков в штрафной соперника. В прошлом сезоне в ответ на это Соболев стал носить бейсболку с изображением дельфина.
Соболев забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 14-ти матчах за "Спартак" в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги.
Соболев: стал меньше падать в штрафной? Нет, стараюсь так же симулировать
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о своей манере игры.
Фото: РИА Новости