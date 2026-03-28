Легионер "Зенита" оценил шансы сыграть за Бразилию на ЧМ-2026

- Безусловно, мечта любого игрока — защищать цвета своей сборной. Мне выпадал такой шанс. Не очень много раз, но этот опыт был. Он только подкрепляет и разжигает ещё больше желания вернуться и повторить эти эмоции и чувства.
У меня не было контактов с Анчелотти. Но я знаю, что он следит за нашим клубом, - цитирует Нино "Чемпионат".
Нино выступает за петербургский "Зенит" с января 2024 года - в текущем сезоне центральный защитник вышел на поле в 23 матчах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На его счету один матч в составе основной сборной Бразилии - дебют состоялся в ноябре 2023 года.
Напомним, что главным тренером национальной команды Бразилии является Карло Анчелотти. В состав команды на мартовские сборы он вызвал двух футболистов петербургского "Зенита" - Луиса Энрике и Дугласа Сантоса.