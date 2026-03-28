Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
15:00
ЧелябинскНе начат
Черноморец
16:30
РоторНе начат
Арсенал Тула
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УралНе начат

Легионер "Зенита" оценил шансы сыграть за Бразилию на ЧМ-2026

Защитник "Зенита" Нино высказался о своих шансах сыграть за сборную Бразилии на предстоящем чемпионате мира.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Нино, он не контактировал с главным тренером сборной.

- Безусловно, мечта любого игрока — защищать цвета своей сборной. Мне выпадал такой шанс. Не очень много раз, но этот опыт был. Он только подкрепляет и разжигает ещё больше желания вернуться и повторить эти эмоции и чувства.
У меня не было контактов с Анчелотти. Но я знаю, что он следит за нашим клубом, - цитирует Нино "Чемпионат".

Нино выступает за петербургский "Зенит" с января 2024 года - в текущем сезоне центральный защитник вышел на поле в 23 матчах и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На его счету один матч в составе основной сборной Бразилии - дебют состоялся в ноябре 2023 года.

Напомним, что главным тренером национальной команды Бразилии является Карло Анчелотти. В состав команды на мартовские сборы он вызвал двух футболистов петербургского "Зенита" - Луиса Энрике и Дугласа Сантоса.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится