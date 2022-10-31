"В первом круге здорово выглядел Чалов. Для нападающего самое главное забивать, а он забивает. Можно выделить Соболева. У него есть спортивная злость. Между ними можно выбирать, потому что они тянут клубы. Чалов и Соболев претендуют на лучших игроков РПЛ по окончании первой части сезона", - цитирует Юрана "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Александр Соболев провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Прямо сейчас форвард "Спартака" является лидером в гонке лучших ассистентов чемпионата России и входит в топ-3 РПЛ по системе гол+пас.
В активе Федора Чалова 15 выходов на поле, за которые он отметился десятью голами и двумя ассистами. Нападающий ЦСКА уступает троим игрокам в гонке бомбардиров - Квинси Промесу, Малкому и Владимиру Сычевому.
Юран - о лучшем игроке 1-го круга РПЛ: можно выбирать между Чаловым и Соболевым
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о том, кого можно назвать лучшим игроком первой части сезона.
Фото: ФК "Химки"