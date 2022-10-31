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Маслов: первый круг для "Спартака" - тяжелая работа

Защитник "Спартака" Павел Маслов дал оценку выступлению красно-белых в первом круге РПЛ-2022/2023.
Фото: "СЭ"
- Первый круг для "Спартака" могу описать двумя словами - тяжёлая работа. Шли от игры к игре: старались прибавлять и сохранять то, что получается. По-другому никак не могу назвать, - приводит комментарий Маслова "Чемпионат".

"Спартак" находится на второй строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 32 очка. Московский клуб опережает ЦСКА на 3 очка и отстает от лидирующего "Зенита" на 7 баллов. В 15 туре красно-белые обыграли "Торпедо", единственный гол забил атакующий полузащитник Квинси Промес. Теперь у команды Гильермо Абаскаля 10 побед в 15 матчах. Этот результат лучший для команды со времен чемпионского сезона-2016/2017, в котором главным тренером был Массимо Каррера.

Центральный защитник Павел Маслов в этом сезоне РПЛ провел 7 матчей. В матче против "Химок" игрок забил свой первый мяч за "Спартак", сделав счет 5:0.


Маслов Спартак
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