– Я смотрел не так много матчей РПЛ, но из того, что видел, думаю, Александр Соболев – лучший футболист первой части сезона. Он здорово прибавил, как и весь "Спартак". При Абаскале команда показывает зрелищную игру, за ними интересно наблюдать, – передает слова Адиева "РБ Спорт".
По итогам первого круга Российской премьер-лиги московский "Спартак" идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. На счету у форварда красно-белых Александра Соболева семь забитых мячей и шесть результативных перед в четырнадцати матчах чемпионата России. В предыдущем туре "Спартак" дома обыграл "Торпедо" со счетом 1:0 и победным голом Квинси Промеса, в следующем сыграют на выезде с "Сочи", который располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Магомед Адиев: Соболев – лучший футболист первой части сезона. Он здорово прибавил, как и весь "Спартак"
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев назвал нападающего московского "Спартака" Александра Соболева лучшим футболистом первого круга РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"