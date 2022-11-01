"Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи – один из лидеров "Хапоэля", и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Хапоэль" намерен воспользоваться опцией выкупа Сулейманова. Сообщалось, что сумма компенсации, которую клуб выплатит "Краснодару" составляет 1 млн евро.
22-летний хавбек успел провести в составе "Хапоэля" 10 матчей чемпионата Израиля, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.
Агент Шапи: будет вполне объективно, если "Хапоэль" активирует опцию выкупа Магомеда
Агент полузащитника "Хапоэля" Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров отреагировал на информацию о желании израильского коллектива выкупить футболиста у "Краснодара".
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