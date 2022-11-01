Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
БрюггеНе начат
П1 1.64X 4.4П2 4.9
Порту
20:45
АтлетикоНе начат
П1 2.75X 3.25П2 2.75
Бавария
23:00
ИнтерНе начат
П1 1.47X 5.2П2 6
Ливерпуль
23:00
НаполиНе начат
П1 1.96X 4П2 3.6
Марсель
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.05X 3.45П2 2.38
Рейнджерс
23:00
АяксНе начат
П1 3.65X 3.95П2 1.95
Спортинг
23:00
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.55П2 2.8
Виктория П
23:00
БарселонаНе начат
П1 8X 5.6П2 1.36
Сделать ставку

Агент Шапи: будет вполне объективно, если "Хапоэль" активирует опцию выкупа Магомеда

Агент полузащитника "Хапоэля" Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров отреагировал на информацию о желании израильского коллектива выкупить футболиста у "Краснодара".
Фото: Reuters
"Ни для кого не секрет, что у израильского клуба есть опция выкупа Шапи за вполне адекватные цифры. На сегодняшний день Шапи – один из лидеров "Хапоэля", и, конечно, будет вполне объективно, если опция выкупа будет активирована", - цитирует агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Хапоэль" намерен воспользоваться опцией выкупа Сулейманова. Сообщалось, что сумма компенсации, которую клуб выплатит "Краснодару" составляет 1 млн евро.

22-летний хавбек успел провести в составе "Хапоэля" 10 матчей чемпионата Израиля, в которых записал на свой счет 3 гола и 3 результативные передачи.


Сулейманов Краснодар Хапоэль Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Президент "Оренбурга" Еремякин: ожидал, что после первого круга РПЛ результат будет хуже
Агент Шапи: будет вполне объективно, если "Хапоэль" активирует опцию выкупа Магомеда
Опубликовано расписание трансляций всех матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России
Фомин – об уходе легионеров из "Динамо": глобально вопросов к ним нет. Все было ожидаемо
Экс-полузащитник "Анжи" Мухаммад: для меня Европа – это большая деревня, там нечего делать
Орлов: "Зенит" сейчас напоминает "Барселону" - "Спартак" может играть еще лучше, если усилится 8
Агент Слуцкого: если Хвича продолжит так выступать, его трансферная сумма будет 100 млн евро
Нигматуллин: Миранчуку и Головину в Европе нужны стабильность и цифры, которые в "Наполи" показывает Кварацхелия
Анзор Кавазашвили: Ваноли выиграл Кубок России со "Спартаком" только благодаря большому везению 1
Канчельскис: "Химки" – это цирк, а Гогниев в нем – клоун 3
Агент Сычевого: Владимир уладил все вопросы с Марином. Драки не было. В команде нормальная, рабочая атмосфера 1
Sport24: ЭСК РФС рассмотрит обращения "Сочи" и "Пари НН" по итогам матчей с "Уралом" и "Крыльями Советов" 1
Эли Даса: у "Динамо" остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного 1
Чистяков: конечно, мне хотелось бы играть больше за "Зенит" и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция
Sport24: ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Локомотивом" 11
"Хапоэль" из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у "Краснодара" 1
Колыванов: за Захаряном "Челси" следил не по последним матчам, поэтому у англичан интерес сохраняется
В сборной Таджикистана не исключают проведение ответного матча с Россией 3
Магомед Адиев: Соболев – лучший футболист первой части сезона. Он здорово прибавил, как и весь "Спартак" 4
Александр Мостовой: для меня тройка лучших в РПЛ сейчас – это Промес, Малком и Вендел 3
Массимо Каррера: "Спартак" обязательно поборется с "Зенитом" за чемпионство, еще ничего не решено 9
РФС проведет в Сочи финальный этап чемпионата России среди любителей по футболу 6х6, 7х7, 8х8
Паоло Ваноли: "Спартак" – молодая команда, имеющая огромную ценность и способная бороться за чемпионство с "Зенитом" 1
В праздничные выходные на "Газпром Арене" пройдет автограф-сессия Семака и фестиваль национальной кухни 2
Сторожук: "Краснодар" мог выступить лучше в первом круге, но на это есть свои причины. Поэтому все закономерно
Камоцци: не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдиновым и Мостовым в Серии А, но запрета на них там нет
Ваноли: скучаю ли по "Спартаку? Да. Очень грустно, что я сейчас не работаю там, но думаю, однажды смогу вернуться 7
Экс-игрок "Анжи" Мухаммад: Это’О у Керимова стал самым высокооплачиваемым игроком мира, у нас были невероятные финансы 2
Daily Mail: Рэшфорд хочет остаться в "МЮ", клуб решит вопрос с контрактом до января
Фабрицио Романо: "Челси" по-прежнему заинтересован в покупке у "Динамо" Захаряна
Все новости
-