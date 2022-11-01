"Среди клубов самым большим разочарованием в первой части сезона стал «Локомотив». Тренер — Гогниев из-за его поведения. Среди игроков разочарованием стал Раконьяц. Его взяли за такие большие деньги — в пять раз дороже. Он должен был сразу помочь команде, но этого не произошло", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
"Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ после окончания первого круга. "Железнодорожники" набрали всего 12 очков за 15 туров. При этом их возглавляли уже три главных тренера - Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр и нынешний и.о. главного тренера Андрей Федоров. Ожидается, что в ближайшее время команду примет нынешний наставник "Пари НН" Михаил Галактионов.
Спартак Гогниев получил красную карточку за свое поведение в матче 15-го тура РПЛ против "Динамо" (1:6). Специалист агрессивно высказывал свое недовольство в сторону арбитра встречи. Кроме того, в сеть попали видео, на которых Гогниев в перерыве ссорится с корреспондентом "Матч ТВ" Сергеем Дурасовым, который, по мнению Гогниева, задавал ему неуместные вопросы перед началом встречи.
Булыкин: самым большим разочарованием среди клубов стал "Локомотив". Среди тренеров - Гогниев
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выделил главные разочарования в РПЛ после первой половины сезона.
Фото: ТАСС