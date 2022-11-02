– Уровень РПЛ упал, других мнений быть не может. Причем упал значительно. Если мы будем хорошо работать на современном уровне, будут свои талантливые футболисты. Если будем работать, как сейчас работаем, ничего у нас не будет, – цитирует Колоскова "Metaratings".
Текущий розыгрыш Российской премьер-лиги – единственный полный сезон, когда российские клубы не участвуют в еврокубках и не могут туда попасть по итогам сезона. Такое решение с отстранением команд было принято на неопределенный срок из-за политических событий вокруг России. Сборная России по футболу также отстранена от официальных матчей и чемпионатов на неопределенное время. Она может участвовать только в товарищеских встречах. Ближайшая их них запланирована на 17 ноября – в Душанбе со сборной Таджикистана.
Колосков: уровень РПЛ значительно упал, других мнений быть не может
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил о снижении уровня российского футбола.
Фото: Sport24