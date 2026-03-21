На трибунах калининградского стадиона фанаты подняли таблички с аббревиатурой "ТАВ" - это инициалы специалиста, а также скандировали его фамилию.
Ранее Талалаев был дисквалифицирован на четыре матча по итогам встречи с ЦСКА.
Матч завершился победой "Балтики" со счётом 4:0.
Болельщики "Балтики" устроили перформанс в поддержку Талалаева
Болельщики "Балтики" поддержали главного тренера команды Андрея Талалаева во время матча 22-го тура чемпионата России против "Сочи".
