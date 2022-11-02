"Думаю, Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из "Химок". Были предложения из Саудовской Аравии и Кипра. Что-то было конкретно, что-то осталось на стадии интересов", - цитирует агента "РБ Спорт".
Последним местом работы сербского специалиста является "Арсенал". Под его руководством тульский клуб завершил предыдущий розыгрыш Российской Премьер-лиги на последнем месте в турнирной таблице и покинул элитный дивизион.
Также Божович работал главным тренером "Локомотива", "Ростова", "Динамо" и ряда других клубов из России.
Агент Божовича: Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из "Химок"
Агент Срджан Еремич, представляющий интересы экс-главного тренера тульского "Арсенала" Миодрага Божовича, рассказал о вариантах развития карьеры наставника.
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