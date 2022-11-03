Российский футбольный союз оценил решения, принятые главным арбитром матча 15-ого тура РПЛ между "Локомотивом" и ЦСКА, который завершился победой "армейцев" со счетом 1:0.
Второй гол ЦСКА был отменен из-за отмашки в адрес капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, которую совершил полузащитник "армейцев" Егор Ушаков. Это решение арбитра было признано верным, как и пенальти, который не был назначен в ворота "Локомотива" на 48-й минуте.
ЭСК признала верными решения Артема Любимова в матче 15-ого тура "Локомотив" – ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия РФС выдвинула свое решение касаемо двух спорных судейских решений, принятых во время матча 15-ого тура РПЛ "Локомотив" – ЦСКА (0:1).