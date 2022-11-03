– При Абаскале больше играем в контроль. Гильермо уделяет внимание мелким деталям, которые не все видят. К каждому сопернику он находит уникальные вещи, слабые стороны, которыми нужно пользоваться, – приводит слова Соболева "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, до этого испанский специалист работал в швейцарском "Базеле". А красно-белыми в предыдущем сезоне руководил итальянец Паоло Ваноли. По итогам пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. В группе Кубке России команда Абаскаля занимает первое место, опережая "Крылья Советов", "Зенит" и "Факел".
Соболев: к каждому сопернику Абаскаль находит уникальные вещи
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскале.
Фото: Чемпионат.com