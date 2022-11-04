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Андрей Тихонов: ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от игры 16-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА и "Пари НН".
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА в последних шести играх одержал только одну победу. "Армейцы" притормозили и это видно по турнирной таблице. У "Пари НН" же огромное количество травмированных. Мы видели, как команде было тяжело в последней игре. ЦСКА пора выигрывать и забирать свои очки, поэтому они и фавориты. Если у "Пари НН" срочно не вернутся в строй травмированные, ему будет очень непросто, – цитирует Тихонова "Metaratings".

Московский ЦСКА примет на своем поле "Пари НН" завтра, 5 ноября, в 19:00 по московскому времени. По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга Российской премьер-лиги "армейцы" занимает третье место в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. Нижегородский клуб располагается на двенадцатой строчке в таблице, отрываясь на одно очко от зоны стыковых матчей и воронежского "Факела". В предыдущем туре ЦСКА на выезде добились минимальной победы над "Локомотивом" (1:0), а "Пари НН" уступил на выезде самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2, пропустив два гола в самой концовке матча.


Тихонов ЦСКА
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