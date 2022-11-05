"Мне кажется, что все видели фол Соболева в первом тайме. Это явная жёлтая карточка. Одна у него уже была, а 1+1 — это сколько будет? Меня уже мало что может удивить. Если бы Соболеву дали красную карточку, игра была бы совсем другой", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
"Сочи" сегодня принимал "Спартак" на своем поле в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиге. В одном из эпизодов Соболев локтем попал в голову игроку южан Артуру Юсупову, но арбитр встречи не стал показывать вторую желтую карточку футболисту красно-белых.
Игра закончилась ничейных исходом – 1:1. На 7-й минуте счет голам в матче открыл форвард Квинси Промес, незадолго до окончания первого тайма Кирилл Заика вернул равенство на табло.
Мелкадзе: фол Соболева – желтая карточка, одна уже была. Если бы ему дали красную, игра была бы другой
Полузащитник "Сочи" Георгий Мелкадзе высказался о решении арбитра матча против "Спартака" Артема Чистякова не показывать форварду москвичей Александру Соболеву вторую желтую карточку.
Фото: ФК "Сочи"