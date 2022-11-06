- Соболеву следовало показывать вторую желтую карточку в матче с "Сочи" за применение рук в борьбе за мяч. Это очевидная красная карточка. Первую желтую еще можно было не показывать, зажевать момент, но получилось очень глупо. Соболев вообще почти во всех своих матчах должен быть удален в первом тайме. Почему Соболеву можно так играть, а другим нет? Я связываю это с тем, что Каманцев в первую очередь поехал объяснять правила в "Спартак" и общался там с ними два часа. А "Краснодару", например, уделил только 30 минут, - передает слова Федотова "Чемпионат".
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев мог быть удален с поля в первом тайме выездного матча 16 тура Российской премьер-лиги против "Сочи" (1:1) - уже имея желтую карточку, форвард в верховой борьбе попал локтем в голову полузащитнику хозяев поля Артуру Юсупову, однако главный рефери Артем Чистяков не стал применять к нему дисциплинарных санкций.
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Экс-рефери Федотов: Соболев почти во всех матчах должен был быть удален в первом тайме
Экс-арбитр Игорь Федотов раскритиковал отношение рефери РПЛ к нападающему "Спартака" Александру Соболеву.
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