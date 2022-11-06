- Матч с "Ахматом" опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян "Зенита". Сергеев - что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты? Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака… Кузяев старался, да, двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо… - передает слова Орлова "СЭ".
Встреча 16 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Ахмат" завершилась победой клуба из Грозного со счетом 2:1. Оба своих гола бело-зеленые забили уже к 8 минуте встречи - на первой минуте отличился полузащитник Евгений Харин, 7 минут спустя нападающий Мохаммед Конате удвоил счет. Ранее сине-бело-голубые пропустили 2 гола во всех 8 домашних матчах первого круга текущего чемпионата. Ответный гол "Зенита" забил на 65 минуте полузащитник Андрей Мостовой. Это поражение стало для клуба из Санкт-Петербурга первым в нынешнем национальном первенстве. По итогам тура отставание от "Зенита" ближайшего преследователя - московского "Спартака" составит 6 очков: у сине-бело-голубых осталось 39 очков, красно-белые благодаря выездному ничейному результату против "Сочи" (1:1) набрали 33 очка.
Орлов: матч с "Ахматом" опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян "Зенита"
Экс-телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение о российских игроках "Зенита" после домашнего поражения от "Ахмата" (1:2) в матче 16 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"