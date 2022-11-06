Юсупов в первом тайме получил удар в лицо локтем от нападающего красно-белых Александра Соболева. Главный арбитр встречи Артем Чистяков не стал показывать Соболеву желтую карточку, которая для форварда стала бы второй в этой игре. Арбитром ВАР был Кирилл Левников.
"Судейство? В целом по матчу со "Спартаком" у меня вопросов нет. Вторая желтая Соболеву? Только по этому моменту. Спорный эпизод, но судья так решил", - цитирует Юсупова Sport24.
"Сочи" сыграл вничью со "Спартаком" - 1:1. На гол полузащитника москвичей Квинси Промеса на 7-й минуте сочинцы ответили точным ударом защитника Кирилла Заики.
"Сочи" набрал 22 очка и занимает в РПЛ 9 место.
Юсупов в нынешнем сезоне провел за "Сочи" 15 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Всего за южан 33-летний футболист сыграл в 72 матчах, в них он забил 19 мячей и отдал 8 голевых пасов.
Юсупов заявил, что у него нет претензий к судейству матча со "Спартаком"
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов заявил, что у него нет претензий по поводу судейства в матче 16 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
Фото: "Матч Премьер"