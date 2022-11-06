"По последним играм мы должны были брать очки и с "Локомотивом", и с "Ахматом". Если бы мы забили первыми, то уже у команды была бы уверенность и соперник нервничал. У нас есть проблемы в обороне, но реализация — самая большая проблема с самого начала чемпионата. Мы очень мало забиваем", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Сегодня "Торпедо" в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги принимало на своем поле "Крылья Советов". Встреча завершилась «сухой» победой самарского коллектива – 2:0.
Подопечные Андрея Талалаева по итогам 16-ти туров национального первенства остаются на последнем месте в таблице национального первенства. В активе москвичей 6 очков – после поражения от "Крыльев" отставание от "Химок", расположившихся на 15-й строчке, увеличилось до шести баллов.
Игрок "Торпедо" Рязанцев: должны были брать очки с "Локомотивом" и "Ахматом", но очень мало забиваем
Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев высказался о реализации "автозаводцев" и последних результатах команды.
Фото: Чемпионат