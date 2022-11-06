"Первые эмоции от попадания в расширенный список сборной России? Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен. Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. Только тренеру решать, кто окажется в окончательном составе сборной", - цитирует Пиняева "Чемпионат".
Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин включил Пиняева в расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в национальную команду. Этот вызов может стать для Пиняева дебютным, если он попадет в окончательную заявку. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте.
В нынешнем сезоне в активе Пиняева 13 матчей во всех турнирах за "Крылья", в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. При этом он пропустил часть сезона из-за пневмоторакса. 2 ноября полузащитнику исполнилось 18 лет.
Пиняев: не почувствовал ничего сверхъестественного после попадания в расширенный список сборной
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал о своих эмоциях в связи с включением в расширенную заявку сборной России.
Фото: РФС