"У многих бразильцев сложилось мнение, якобы русские — очень жесткие и холодные люди. Очень рад, что ситуация меняется в лучшую сторону и к темнокожим со временем стали относиться с меньшей предвзятостью. Скажу больше, я хотел бы снять собственный фильм про Россию для Netflix и показать нашу страну в хорошем свете", - цитирует Ари Sport24.
Ари с февраля этого года выступает за "Атлетико Сеаренсе", выступающий в бразильской серии С (третий по силе дивизион). Примечательно, что форвард сам является владельцем этого клуба. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив 7 мячей.
Ранее Ари на протяжении нескольких лет выступал в России и даже получил российский паспорт. Форвард защищал цвета "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара"
Ари: я хотел бы снять фильм про Россию для Netflix и показать страну в хорошем свете
Бывший форвард "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака" Ари заявил, что хотел бы снять фильм про Россию.
Фото: РПЛ