"Спартак" на своем сайте объявил о создании комитета ветеранов. Его председателем станет экс-наставник красно-белых Олег Романцев, а почетным президентом - лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян. Также в состав комитета вошли другие ветераны москвичей.
Целью создания объявлено сохранение спартаковских традиций и оказание помощи игрокам прошлых поколений и их семьям.
"Спартак" объявил о создании комитета ветеранов
Совет директоров "Спартака" утвердил создание комитета ветеранов клуба.
Фото: ФК "Спартак"