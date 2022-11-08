- Артем Дзюба — безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу — нет. Почему? Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры "Оренбурга", - приводит комментарий Лички "СЭ".
В РПЛ Дзюба выступал за "Томь", "Спартак", "Ростов", "Зенит", "Арсенал". Весной этого года 34-летний форвард покинул "Зенит", так как не смог договориться о новом контракте и перешел в "Адану Демирспор". В ноябре было объявлено, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор" и стал свободным агентом. За турков россиянин забил всего один гол в ворота "Фенербахче".
Ранее СМИ сообщали, что Дзюба может оказаться в "Торпедо". В переходе лично заинтересован президент московского клуба Илья Геркус. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 4 миллиона евро.
"Оренбург" под руководством Лички с 22 очками располагается на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ. За "Оренбург" выступает форвард Владимир Сычевой, который в нынешнем сезоне забил 13 мячей в 16 матчах во всех турнирах.
Личка – о том, хотел бы он видеть Дзюбу в "Оренбурге": нет, мне было бы тяжело вписать его в систему игры команды
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка высказался о необходимости его команде форварда Артема Дзюба.
Фото: ФК "Адана Демирспор"