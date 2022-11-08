- У нас сейчас нет коммуникаций с "Челси". Она была прервана со стороны английского клуба, - приводит комментарий Пивоварова Sport 24.
Летом этого года Челси был заинтересован в 19-летнем игроке "Динамо" Арсене Захаряне и предложил за футболиста 15 миллионов евро. Сделка не состоялась по причине отсутствия гарантий оплаты со стороны лондонского клуба. Недавно СМИ сообщили, что "Челси" сохраняет интерес к Захаряну. Аналитический портал "Transfermarkt оценивает воспитанника "Динамо" в 15 миллионов евро.
Гендиректор Динамо: "Челси" прервал коммуникацию по Захаряну
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о том, поддерживает ли "Челси" диалог по атакующему полузащитнику Арсену Захаряну.
Фото: РПЛ