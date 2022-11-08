"Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в "Ахмат" этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу "Ахмат", - цитирует Орлова "СЭ".
Ранее комментатор заявил, что существует вероятность трансфера Чистякова в "Ахмат".
"Зенит" сыграл с грозненцами в минувшие выходные и потерпел поражение впервые в текущем сезоне чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ахмата", свой второй мяч гости забили, воспользовавшись ошибкой 28-летнего защитника.
"Нужно проверять источники". Орлов принес извинения Чистякову и "Ахмату"
Телекомментатор Геннадий Орлов принес извинения защитнику "Зенита" Дмитрию Чистякову и "Ахмату" за распространение информации о возможности перехода игрока в грозненский клуб.
Фото: ФК "Зенит"