– Николич на посту главного тренера "Сочи" – это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведет переговоры с клубом, – передает слова агента "Sport24".
Марко Николич работал в России в период с июня 2020 года по 5 октября 2021 года, занимая должность главного тренера московского "Локомотива", во главе которого он провел 62 матча. 105 набранных очков, 29 побед, 18 ничьих и 15 поражений – такова статистика сербского тренера в московской команде. После этого Марко не работал ни с одним клубом и все еще находится в поисках нового тренерского вызова. До "Локомотива" он возглавлял "Видеотон", "Партизан", "Олимпию", "Войводину" и "Рад".
Агент Николича: Марко не ведет переговоры с "Сочи". Это выдумки какого-то журналиста
Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы сербского тренера Марко Николича, опроверг слухи о переговорах специалиста с российским клубом "Сочи".
Фото: РПЛ