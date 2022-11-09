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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Альмерия
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.27X 3.1П2 3.6
Эспаньол
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.5
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.75X 2.95П2 2.31

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
РомаНе начат
П1 3.5X 3.4П2 2.17
Лечче
20:30
АталантаНе начат
П1 4.3X 3.45П2 1.93
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.59X 4.2П2 5.6
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.73X 3.5П2 5.6
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
20:30
БайерНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.29
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.08
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.84X 3.7П2 4.4
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.75X 3.7П2 5
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.78X 4.1П2 4.3

Кубок Английской лиги

Новости
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.37
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.6
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.31X 6.2П2 8.8
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.56X 4.5П2 5.6
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Агент Николича: Марко не ведет переговоры с "Сочи". Это выдумки какого-то журналиста

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы сербского тренера Марко Николича, опроверг слухи о переговорах специалиста с российским клубом "Сочи".
Фото: РПЛ
– Николич на посту главного тренера "Сочи" – это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведет переговоры с клубом, – передает слова агента "Sport24".

Марко Николич работал в России в период с июня 2020 года по 5 октября 2021 года, занимая должность главного тренера московского "Локомотива", во главе которого он провел 62 матча. 105 набранных очков, 29 побед, 18 ничьих и 15 поражений – такова статистика сербского тренера в московской команде. После этого Марко не работал ни с одним клубом и все еще находится в поисках нового тренерского вызова. До "Локомотива" он возглавлял "Видеотон", "Партизан", "Олимпию", "Войводину" и "Рад".


Николич Сочи РПЛ
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