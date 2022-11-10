- Естественно, для меня это нечто особенное, потому что до этого я ни разу за свою карьеру не проводил сто матчей за клуб. Это круто и вызывает очень положительные эмоции. Естественно, жалко, что мы не выиграли, но тем не менее: сто матчей за клуб — это круто, - приводит комментарий Караваева официальный сайт "Зенита".
27-летний защитник Вячеслав Караваев перешел в "Зенит" в 2019 году из голландского "Витесса". Сумма трансфера, по разным данным, составила 7 миллионов евро. Защитник провел сотый матч за петербуржский клуб против "Ахмата" (1:2). С сине-бело-голубыми футболист выиграл три чемпионства, один кубок России и три суперкубка России. Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года. Караваев является воспитанником ЦСКА. Аналитический портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро. Ранее СМИ сообщали, что клуб предложит Караваеву продлить контракт.
В нынешнем сезоне Караваев сыграл в в 14 матчах и отдал 2 ассиста.
Караваев – о 100 матчах за "Зенит": это нечто особенное
Правый защитник "Зенита" Вячеслав Караваев поделился эмоциями от достижения отметки в 100 матчей за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"