– Если будет хорошее предложение, то, конечно, ему стоит переходить в другой клуб. Если нет, то лучше остаться в "Оренбурге", тут его все знают и доверяют. Хочется, чтобы он не попал в ситуацию, в которой оказался Агаларов. Вопрос в том, кто пригласит к себе Сычевого. Главное, что сейчас он забивает и приносит пользу своему клубу. Надеюсь, он продолжит так и дальше, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, что на этой неделе Владимир Сычевой продлил контракт с "Оренбургом" до конца 2024 года. Владимир Сычевой играет за этот клуб с лета 2021 года. До этого он играл за "Крымтеплицу". В текущем сезоне Владимир провел 16 матчей за "Оренбург", в которых забил 13 голов и отдал две результативных передачи. Сычевой был признан лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге, а на этой неделе был вызван в сборную России на товарищеские матчи со Таджикистаном и Узбекистаном, которые пройдут 17 и 20 ноября. Этот вызов стал дебютным для Владимира. Как и для Сергея Пиняева из "Крыльев Советов" и Артема Карпукаса из "Локомотива".
Булыкин: если будет хорошее предложение, Сычевому нужно уходить из "Оренбурга"
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном трансфере форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого в один из топ-клубов России.
Фото: ФК "Оренбург"