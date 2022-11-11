Кухарчук - о слухах, что его выставили на трансфер: у нас в "Химках" всегда было интересно

Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук прокомментировал информацию о том, что клуб выставит его на трансфер.

Фото: ФК "Химки"





Ранее сегодня журналист Сергей Ильев заявил, что по его информации, "Химки" выставят на трансфер около 10 игроков в зимнее трансферное окно. Объявление об этом планируется после матча 17-го тура РПЛ против "Сочи". В списке на выход упомянуты Илья Кухарчук, Денис Глушаков и Дмитрий Тихий.



После 16 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды "Я ничего не знаю. Сейчас сижу за рулем, мне приходят СМС. Понимаю, что что-то случилось. Но не пойму, откуда берется такая информация. Со мной об этом никто не говорил. Странно, если это правдивая информация? У нас в "Химках" всегда было интересно", - цитирует Кухарчука "РБ Спорт" Ранее сегодня журналист Сергей Ильев заявил, что по его информации, "Химки" выставят на трансфер около 10 игроков в зимнее трансферное окно. Объявление об этом планируется после матча 17-го тура РПЛ против "Сочи". В списке на выход упомянуты Илья Кухарчук, Денис Глушаков и Дмитрий Тихий.После 16 туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Спартака Гогниева 12 набранных очков. В прошлом туре подмосковный клуб одержал первую победу с августа, обыграв "Оренбург".