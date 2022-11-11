– Могли сравнять, немного не повезло. "Пари НН" больше хотел победить сегодня. Возможно, не хватило эмоций, – передает слова Ташуева "Матч ТВ".
Матч 17-ого тура РПЛ "Пари НН" – "Ахмат" открывал собой последний тур чемпионата России в 2022 году. Хозяева открыли счет в первом тайме – отличился Михайлов. Во втором тайме нижегородцы укрепили преимущество двумя мячами от Сулейманова и Рыбчинского. "Ахмат" сумел отыграть лишь два мяча – Ильин забил на 73-й минуте, Тимофеев – на 86-й. В концовке матча у грозненцев было пару моментов для того, чтобы сравнять счет, но воспользоваться ими не удалось.
Главный тренер "Ахмата" Ташуев: "Пари НН" больше хотел победить сегодня. Нам, возможно, не хватило эмоций
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с "Пари НН", который закончился поражением грозненцев (2:3).
Фото: "Матч ТВ"