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Балахнин: "Ростов" стал очень организованной командой, но они не смогут навязать борьбу "Зениту"

Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин оценил игру команды Валерия Карпина в последних матчах Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"
– Я не удивлен, что "Ростов" занял такое высокое место в РПЛ. Они к этому шли весь чемпионат. У желто-синих в каких-то моментах получались матчи, в некоторых – нет, зато команда стабильно набирала очки. Сейчас "Ростов" выглядит очень организованно. Конечно, нужно усиление. Если клуб хочет бороться за высокие места, нужны новые игроки. Сможет ли "Ростов" навязать борьбу "Зениту"? Нет. На данный момент в нашем чемпионате мало команд, которые могут конкурировать с "Зенитом", – цитирует Балахнина "РБ Спорт".

Сегодня, в матчах 17-ого тура Российской премьер-лиги, и "Ростов", и "Зенит" добились побед в два мяча в своих встречах. Команда Валерия Карпина обыграла на выезде самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1, а подопечные Сергея Семака в "Лужниках" добились победы над московским "Торпедо" (2:0). На данный момент "Ростов" поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а "Зенит" остается первым. Между командами разница в семь очков – 35 и 42. Семнадцатый тур станет последнем в российском чемпионате в этом году. У команд остаются по две игры в групповом этапе Кубка России. "Ростов" встретится с "Оренбургом" и "Ахматом", а "Зенит" сыграет с "Факелом" и "Спартаком".


Балахнин Ростов Зенит
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