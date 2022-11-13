- Как оценю первую часть чемпионата? "Спартак" доказал, что может и будет бороться за чемпионство, - передает слова Мартинса "РБ Спорт".
Московский "Спартак" по итогам осеннего отрезка Российской премьер-лиги набрал 36 очков в 17 матчах и занимает в турнирной таблице чемпионата вторую строчку. Красно-белые на 6 очков отстают от лидирующего петербургского "Зенита" и на 1 очко опережают идущий третьим "Ростов". В текущем сезоне "Спартак" трижды сыграл с "Зенитом" в различных турнирах, победив сине-бело-голубых на своем поле (3:0) в Кубке России, но уступив со счетом 0:4 в Суперкубке России (в гостях) и со счетом 1:2 в РПЛ (дома).
Мартинс: "Спартак" доказал, что может и будет бороться за чемпионство
Опорный полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал выступление своей команды в осенней части национального первенства.
Фото: МатчПремьер