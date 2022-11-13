"Сычевой оставляет противоречивое впечатление. По игре вопросов нет, оказался талантливым парнем. До этого он играл на первенство бани, и вот так сразу показывает класс на таком уровне. Это говорит о том, что на самом деле у него большие способности. Но по опыту я могу сказать: парень, остановись немножко. Будет неприятно смотреть, когда ты вернешься опять на первенство бани. А такое возможно", - сказал Григорян в эфире "Матч Премьер".
В эти минуты "Оренбург" после первого тайма на своем поле обыгрывает "Краснодар" (3:1). Владимир Сычевой вышел на поле в стартовом составе и оформил дубль.
Владимир Сычевой выступает за "Оренбург" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 15 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи. От лидера гонки бомбардиров Квинси Промеса из "Спартака" Сычевой прямо сейчас отстает на один забитый мяч.
Напомним, ранее "Оренбург" сегодня объявил о продлении контракта с Сычевым до 2024 года. Предыдущее соглашение нападающего с клубом завершалось в конце этого сезона.
Григорян - о Сычевом: парень, остановись немножко. Будет неприятно смотреть, когда ты вернешься на первенство бани
Российский тренер Александр Григорян прокомментировал игру форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"