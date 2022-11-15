- У Бразилии очень сильная сборная, главный тренер выбрал своих лучших игроков. Порой мы можем не соглашаться с его решением, но он именно тот, кто делает выбор и принимает на себя ответственность. Бразильцы едут на ЧМ в очень хорошем составе и, надеюсь, принесут всем нам много радости, - приводит комментарий Малкома "Чемпионат".
26-летний футболист "Зенита" Малком не был включен в состав сборной Бразилии на ЧМ-22. Этим летом игрок подписал новое соглашение с клубом до 2027 года.
Ранее стало известно, что Малком решил получить российский паспорт. Игрок объяснил свое решение тем, что это поможет "Зениту" приобрести новых легионеров. Малком в этом сезоне является лучшим бомбардиром сине-бело-голубых, забив 13 мячей. Также на счету игрока 7 ассистов.
Напомним, Малком является победителем олимпийских игр в Токио. В финале Бразилия обыграла сборную Испании со счетом 2:1, победный мяч забил нападающий сине-бело-голубых.
Мундиаль в Катаре начнется 20 ноября. Сборная Бразилии попала в группу G, ее соперниками станут Сербия, Камерун и Швейцария.
Малком – о непопадании в заявку сборной Бразилии: главный тренер выбрал своих лучших игроков
Нападающий "Зенита" Малком высказался по поводу непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-22.
Фото: ФК "Зенит"