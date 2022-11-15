"Не разделял и не разделяю восторженных откликов о работе главного тренера команды Владимира Федотова и его штаба. Да, он показал хороший результат с "Сочи". Но что мы видим сейчас? И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого?" - приводит слова Габулова "СЭ".
Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА в летнее межсезонье, когда закончился его контракт с ЦСКА. Федотов сменил на посту главного тренера Алексея Березуцкого, с которым "армейцы" заняли пятое место по итогам предыдущего сезона.
После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице. Красно-синие набрали 29 очков. Отставание команды Владимира Федотова от тройки лидеров составляет 6 очков.
Габулов: не разделяю восторгов о работе Федотова. Возникает вопрос, а чем он лучше Березуцкого?
Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал работу Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА