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Габулов: не разделяю восторгов о работе Федотова. Возникает вопрос, а чем он лучше Березуцкого?

Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал работу Владимира Федотова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не разделял и не разделяю восторженных откликов о работе главного тренера команды Владимира Федотова и его штаба. Да, он показал хороший результат с "Сочи". Но что мы видим сейчас? И у меня возникает вопрос: а чем Федотов лучше Алексея Березуцкого?" - приводит слова Габулова "СЭ".

Напомним, Владимир Федотов возглавил ЦСКА в летнее межсезонье, когда закончился его контракт с ЦСКА. Федотов сменил на посту главного тренера Алексея Березуцкого, с которым "армейцы" заняли пятое место по итогам предыдущего сезона.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице. Красно-синие набрали 29 очков. Отставание команды Владимира Федотова от тройки лидеров составляет 6 очков.


Габулов Федотов Березуцкий
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