"Как они могут подсказывать и учить тренера и игроков? Когда те имеют на руках профессиональные контракты? Как им можно подсказывать и кто это будет слушать?! "Спартак" отлично играет и имеет хороший результат, зачем их чему-то учить", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что будет создан совет ветеранов "Спартака". Его главой стал экс-тренер красно-белых Олег Романцев, а почетным президентом - Никита Симонян. Целью совета называется сохранение клубных традиций и помощь ветеранам клуба и их семьям. Один из членов совета Анзор Кавазашвили заявил, что ветераны также смогут давать советы нынешнему руководству и тренерскому штабу клуба.
Мостовой - о совете ветеранов "Спартака": как они могут подсказывать тренерам и игрокам? Кто это будет слушать?!
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал создание совета ветеранов "Спартака".
Фото: РИА Новости