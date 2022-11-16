Как сообщают СМИ, "Пари НН" намерен активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника Ярослава Михайлова и 24-летнего вратаря Никиты Гойло, находящихся в аренде в нижегородском клубе. Оба игрока принадлежат "Зениту".
Вратарь Никита Гойло перешел в "Пари НН" на правах аренды зимой этого года, а хавбек Ярослав Михайлов также отправился в аренду в нижегородский клуб уже летом этого года. Весной 2022 года Гойло выходил в основном составе, тогда наставником команды был Александр Кержаков. В этом сезон голкипер сыграл в 10 матчах. Михайлов принял участие в 20 матчах. В 17 туре игрок забил свой первый гол в РПЛ, отличившись в ворота "Ахмата" (3:2).
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
Журналист Ильев: "Пари НН" намерен выкупить у "Зенит" двоих игроков
Два футболиста "Зенита" могут стать игроками "Пари НН" на постоянной основе.
Фото: ФК "Пари НН"