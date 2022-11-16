- "Спартак" превосходит "Зенит" во вратарской линии. Селихов намного сильнее Кержакова. Но красно-белым надо усилить линию обороны и полузащиты, чтобы стабильно претендовать на чемпионство. У "Зенита" глубина состава значительно больше, - приводит комментарий Карреры Sport24.
Михаил Кержаков в этом сезоне начинал запасным вратарем, но после травмы 19-летнего Даниила Одоевского стал первым номером. В этом сезоне Кержаков сыграл в 15 матчах, пропустив 7 мячей. Футболист получил вызов на товарищеский матч с Кыргызстаном. Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2016 году, когда команду возглавлял Каррера. В этом сезоне игрок принял участие в 16 матчах, в его ворота забили 19 мячей. Недавно было объявлено, что Спартак продлил контракт с Селиховым. Вратарь был вызван на товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном
"Зенит" располагается на первой строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 42 очка, "Спартак" набрал 36 очков и занимает второе место.
Каррера: Селихов намного сильнее Кержакова
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением, что вратарь красно-белых Александр Селихов сильнее голкипера "Зенита" Михаила Кержакова.
Фото: РПЛ