"РБ Спорт": тренер "Боруссии" Менхенгладбах Фарке не заинтересован в подписании Сперцяна

Главный тренер "Боруссии" из Менхенгладбаха и экс-наставник "Краснодара" Даниэль Фарке не заинтересован в приобретении полузащитника южан Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"





Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Менхенгладбаха пытался подписать Сперцяна минувшим летом. Также на хавбека "быков" претендовал "Вольфсбург". Отмечалось, что стороны не сошлись в условиях сделки, но намерены возобновить переговоры после окончания текущего сезона.



Отметим, Фарке работал со Сперцяном в "Краснодаре" с января по март 2022 года.



Источник: " По данным источника, подписание футболиста "быков" не входит в планы наставника немецкого коллектива. Сообщается, что слухи об интересе "Боруссии" к игроку не имеют никакого основания.Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Менхенгладбаха пытался подписать Сперцяна минувшим летом. Также на хавбека "быков" претендовал "Вольфсбург". Отмечалось, что стороны не сошлись в условиях сделки, но намерены возобновить переговоры после окончания текущего сезона.Отметим, Фарке работал со Сперцяном в "Краснодаре" с января по март 2022 года.Источник: " РБ Спорт