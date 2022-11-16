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Широков – о возможном переходе Сычевого в "Зенит": пока это представляется вариантом Гамида Агаларова

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался об игре форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого и оценил возможность его перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"
- Выделял его, когда он в Омске играл. Но до "Оренбурга" он нигде по карьере так много не забивал. Пока это представляется вариантом Гамида Агаларова. Если бы раньше купили с закрытыми глазами, то сейчас Андрей Сергеевич говорит, что еще посмотрим, - приводит комментарий Широкова "РБ Спорт".

26-летний форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой в этом сезоне забил 14 мячей и лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. В 17-туре нападающий оформил хет-трик в ворота "Краснодара" (5:1). Ранее агент Сычевого заявил, что игроком интересуются топ-клубы РПЛ. Также сообщалось об интересе сербской "Црвены Звезды".

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром РПЛ стал форвард "Уфы" Гамид Агаларов, игрок забил 20 мячей. В летнее трансферное окно футболист перешел в "Ахмат", где забил всего 2 мяча.


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