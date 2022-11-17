По данным источника, кандидатуру 46-летнего специалиста на пост главного тренера рассматривает руководство "Пари Нижнего Новгорода".
Ранее нижегородцев покинул предыдущий наставник команды Михаил Галактионов – позднее он возглавил "Локомотив".
"Пари НН" завершил первую часть национального чемпионата на 12-м месте в турнирной таблице – коллектив набрал 19 очков в 17-ти встречах.
Источник: Sport24
Sport24: "Пари НН" рассматривает кандидатуру Радимова на пост главного тренера
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов может возглавить клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит-2"