"Сейчас они попали в стартовый состав — здорово. Пожелаю им вернуться из сборной с хорошим настроением. Самое главное — здоровыми", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сборная России в эти минуты на выезде играет против Таджикистана. Ни одна из команд не смогла к этому времени поразить ворота соперника – после 79 минут основного времени встречи на табло сохраняется счет 0:0.
Спортдиректор "Крыльев": Пиняев и Солдатенков попали в старт сборной России – пожелаю вернуться здоровыми
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о выходе игроков клуба Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в старте сборной России на матч с Таджикистаном.
Фото: РИА Новости