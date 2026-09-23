Селюк: скорее всего, "Ростов" закончит как "Химки"

- До Чайки в "Ростове" всё растащили. Мне странно, что "Химки" обанкротились, а "Ростов" с долгами не банкротится. Более того, продаёт футболистов, таких как Глебов, по 8–10 млн, и не закрывает долги, а как-то эти деньги куда-то в закрома родины уходят.
Есть ли шанс выбраться? Если кто-то будет гасить эти долги, кто-то придёт и возьмёт на себя.
Если не придёт человек, готовый закрыть, то не думаю. Скорее всего "Ростов" закончит как "Химки". Там системная проблема: на протяжении многих лет шло присвоение денег, вот и всё, - приводит слова Селюка "Советский спорт".
В летнее трансферное окно "Ростов" продал Кирилла Щетинина в "Ахмат" за 2,4 миллионов евро, Илью Ваханию в "Краснодар" за 1,55 миллионов евро, Егора Голенкова в "Балтику" за 1,5 миллионов евро и Максима Турищева в "Факел" за 120 тысяч евро. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что южанам заблокировали счета из-за долгов и у клуба есть финансовые проблемы.
Этим летом в "Ростове" сменилось руководство - генеральным директором клуба стал Андрей Чайка, также команду покинул спортивный директор Алексей Рыскин. После девяти сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 8 набранными очками в своем активе.