– Как оцениваю вероятность возвращения к работе весной? Без комментариев. На данный момент у меня нет никаких предложений о работе главным тренером, – цитирует Кержакова "РБ Спорт".
Последним местом работы Александра Кержакова в качестве главного тренера до сих пор является футбольный клуб "Пари НН", который он покинул летом 2022 года. Александр возглавлял нижегородский клуб на протяжении года, до этого работал в "Томи", юношеской сборной России и академии "Зенита". На данный момент нового главного тренера открыто ищет "Пари НН". "Сочи", как и "Краснодар", по сообщениям из многих СМИ, также желает пригласить нового наставника.
Александр Кержаков: на данный момент у меня нет предложений о работе главным тренером
Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков сообщил, что сейчас у него нет предложений о работе главным тренером.
Фото: РИА Новости