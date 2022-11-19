Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Балтика
19:00
ШинникНе начат
П1 1.54X 4.1П2 6

Товарищеские матчи. Сборные

ОАЭ
19:00
КазахстанНе начат
П1 2.28X 3.2П2 3.35
Албания
19:30
АрменияНе начат
П1 1.58X 3.9П2 6.2
Гибралтар
20:00
АндорраНе начат
П1 3.15X 2.85П2 2.6
Турция
20:00
ЧехияНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.25
Швеция
22:30
АлжирНе начат
П1 2.28X 3.25П2 3.3
Сделать ставку

Александр Кержаков: на данный момент у меня нет предложений о работе главным тренером

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков сообщил, что сейчас у него нет предложений о работе главным тренером.
Фото: РИА Новости
– Как оцениваю вероятность возвращения к работе весной? Без комментариев. На данный момент у меня нет никаких предложений о работе главным тренером, – цитирует Кержакова "РБ Спорт".

Последним местом работы Александра Кержакова в качестве главного тренера до сих пор является футбольный клуб "Пари НН", который он покинул летом 2022 года. Александр возглавлял нижегородский клуб на протяжении года, до этого работал в "Томи", юношеской сборной России и академии "Зенита". На данный момент нового главного тренера открыто ищет "Пари НН". "Сочи", как и "Краснодар", по сообщениям из многих СМИ, также желает пригласить нового наставника.


Кержаков А.
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мбаппе: президент Франции звонил мне. Говорил – не хочу, чтобы ты уходил из "ПСЖ"
Самедов: на эмоциях сборная России могла далеко пройти на ЧМ-2022 1
Сафонов – о Личке в "Краснодаре": клубу подходит концепция его игры
Карпин – об искусственном поле на матче с Таджикистаном: понятно, что на настоящем играть приятнее
Прогресс "Ростова" и "Спартака", провалы "Химок" и "Локо". Авторы Rusfootball выбрали лучших и худших тренеров РПЛ 3
Карпин – о Чалове: он улетел в Москву сегодня, решили не заражать
Точилин – о Бердыеве в "Сочи": у нас такой информации нет
"Чемпионат": "Краснодар" получил предложение подписать Артема Дзюбу 2
ЦСКА: Федор Чалов покинул расположение сборной России 1
Глебов: в матче с Таджикистаном я кайфовал от того, что на поле была команда. Понравилось, как мы прессинговали 5
Президент "Оренбурга" – об отказе отпускать Личку в "Краснодар": мало ли, кто что хочет. Может, мы тоже хотим Сперцяна 2
Александр Мостовой: Карпин сказал, что я не буду в штабе сборной России? Мне все равно, мы не общаемся и вряд ли будем 1
Александр Кержаков: на данный момент у меня нет предложений о работе главным тренером 7
Колыванов: думаю, игра России с Таджикистаном всем не понравилась. Очень мало моментов, глаза у игроков не горели эксклюзив
Экс-тренер "Спартака" Мурат Якин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых на ЧМ-2022 в Катаре 2
-