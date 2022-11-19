"Как оцениваю вероятность возвращения к работе весной? Без комментариев. На данный момент у меня нет никаких предложений о работе главным тренером", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".
Напомним, на протяжении всего прошлого сезона Александр Кержаков возглавлял "Пари НН" . Под его руководством нижегородцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ. После окончания сезона его контракт с клубом завершался и он покинул команду, хотя ожидалось, что ему предложат новое соглашение.
Ранее сообщалось, что Кержаков является одним из кандидатов на пост главного тренера "Сочи".
Кержаков: на данный момент у меня нет предложений о работе
Экс-тренер "Пари НН" Александр Кержаков заявил, что все еще не получал предложений о работе.
Фото: РПЛ