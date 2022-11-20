- Всегда счастлив выступать за сборную Камеруна. Играть за Камерун на чемпионате мира — это мечта, которая сейчас становится реальностью. Я счастлив, что оказался среди 26 игроков. Сейчас чувствую полное удовлетворение. У меня огромное желание показать себя и принести пользу своей стране, - приводит комментарий Нгамале "Чемпионат".
Сборная Камеруна стартует на мундиале в Катаре матчем против Швейцарии 24 ноября. Также соперниками камерунцев станут Бразилия и Сербия.
Нгамале стал игроком "Динамо" летом этого года, перейдя из швейцарского "Янг Бойз". Сумма трансферной компенсации, под данным аналитического портала Transfermarkt, составила 4,5 миллиона евро. Всего футболист сыграл в десяти матчах и забил два гола. Также на счету игрока один ассист. Игрок попал в окончательную заявку Камеруна на ЧМ. Камерунец вместе с Ловреном являются единственными представителями РПЛ на ЧМ.
Игрок "Динамо" Нгамале – о вызове в сборную Камеруна: мечта, которая сейчас становится реальностью
Нападающий "Динамо" Муми Нгамале прокомментировал свой вызов в сборную Камеруна.
ФК "Динамо"