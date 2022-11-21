"Не знаю, как для него, но для меня он [вызов Агапова] был полезным. Пообщался с ним, увидел его в тренировке, уже полезно", — цитирует Карпина ТАСС.
21-летний футболист вышел на поле в 13-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
"Пари Нижний Новгород" завершил осеннюю часть чемпионата страны на 12-м месте в турнирной таблице – под руководством Михаила Галактионова команда записала себе в актив 19 очков в 17-ти турах.
Карпин: не знаю, как для Агапова, но для меня его вызов в сборную России был полезным
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от вызова в национальную команду защитника "Пари НН" Ильи Агапова.
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