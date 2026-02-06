Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Ещенко ответил, нужно ли "Спартаку" еще усиливать команду зимой

Бывший защитник "Спартака", главный тренер "Кубани" Андрей Ещенко поделился мнением о трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист считает, что наличие или отсутствие трансферов должно исходить из турнирного положения команды.

"Все исходит из результатов. Если команда находится на шестом месте, значит, надо что?то делать. Была бы она на втором месте, это совсем другой разговор.
Надо что?то предпринимать, если хотят бороться за тройку.
Я бы до лета потянул, а там уже принимал решение по позициям", — отметил Ещенко в беседе с "Матч ТВ".

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Пока что в зимнее трансферное окно команда подписала одного нового футболиста — полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, который перешел в стан красно-белых за 3,8 млн евро.

