Руководство "Сочи" достигло договоренности с 51-летним старшим тренером команды Вадимом Гараниным о расторжении действующего контракта, сообщают СМИ. По данным источника, оно будет оформлено 23 ноября после матча 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, который Гаранин пропустит из-за перебора предупреждений.
В настоящее время командой продолжает руководить формальный главный тренер Александр Точилин, при этом наиболее вероятным кандидатом на этот пост в ближайшее время СМИ называют экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": руководство "Сочи" договорилось о расторжении контракта с Гараниным и назначило дату его оформления
По информации источника, официальное расторжение сотрудничества между "Сочи" и старшим тренером Вадимом Гараниным произойдет 23 ноября.
Фото: ФК "Сочи"