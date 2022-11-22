Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
15:00
ЦСКАНе начат
П1 3.15X 3.6П2 2.26
Химки
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 3.05X 3.3П2 2.46
Торпедо
20:00
СочиНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.03

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
0 - 0 0 0
Саудовская Аравия1 тайм
Дания
16:00
ТунисНе начат
П1 1.66X 3.75П2 6
Мексика
19:00
ПольшаНе начат
П1 2.55X 3.05П2 3.1
Франция
22:00
АвстралияНе начат
П1 1.28X 5.8П2 12
Сделать ставку

"РБ Спорт": руководство "Сочи" договорилось о расторжении контракта с Гараниным и назначило дату его оформления

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации источника, официальное расторжение сотрудничества между "Сочи" и старшим тренером Вадимом Гараниным произойдет 23 ноября.
Фото: ФК "Сочи"
Руководство "Сочи" достигло договоренности с 51-летним старшим тренером команды Вадимом Гараниным о расторжении действующего контракта, сообщают СМИ. По данным источника, оно будет оформлено 23 ноября после матча 5 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, который Гаранин пропустит из-за перебора предупреждений.

В настоящее время командой продолжает руководить формальный главный тренер Александр Точилин, при этом наиболее вероятным кандидатом на этот пост в ближайшее время СМИ называют экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.

Источник: "РБ Спорт"


Сочи Гаранин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Премьер Венгрии Орбан посетил матч с Грецией в шарфе "Великой Венгрии", в состав которой входила территория Украины
Оздоев - об отказе от предложений клубов РПЛ: из "Зенита" не уходят, чтобы перейти в другой российский клуб
Metaratings: "Спартак" ищет опорника в Африке и Латинской Америке 1
Экс-форвард сборной Уругвая Форлан: "Локомотив" хотел, чтобы я перешел к ним в 2011. Здорово, что они интересовались
Месси и Паредес - в стартовом составе Аргентины на матч против Саудовской Аравии
Российские организаторы фан-зоны на ЧМ-2022: отмены русской культуры на чемпионате мира в Катаре не произошло
"РБ Спорт": руководство "Сочи" договорилось о расторжении контракта с Гараниным и назначило дату его оформления
Агент Веа-младшего - на вопрос о возможности трансфера в "Зенит": не думаем о России на данной стадии 2
Журналист Никитин: минское "Динамо" не сыграет на зимнем турнире со "Спартаком", "Зенитом" и Краснодаром"
Бышовец: ЧМ в Катаре станет большим испытанием для игроков из топ-чемпионатов, играть придется фактически "с колес" 2
Иранский журналист: Кейрушу стоило с самого начала выпускать Азмуна, они с Тареми забили бы Англии четыре мяча 2
Сборную Ганы эвакуировали из отеля в Катаре из-за подозрений о заложенной бомбе
Голландский журналист: Промес - отличный игрок, его нет на ЧМ в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом
"Локомотив" прибыл на поезде в Краснодар на матч Кубка России (видео) 1
Непомнящий: при переходе в АФК я бы рассчитывал по меньшей мере на финал Кубка Азии 2
-